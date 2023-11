Syrau steht mit Rücken zur Wand

Hatte man in Syrau vor gut einem Monat den entscheidenden November ausgerufen, macht sich beim Aufsteiger der Fußball-Landesklasse etwas Ernüchterung breit. Nur drei Punkte gegen drei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf sind fast zu wenig, was auch das Abrutschen der Syrauer auf den 13. Tabellenplatz bezeugt. Nach dem 1:3 in...