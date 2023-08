Syrauer erkämpfen sich den ersten Punkt

Fußball-Landesklasse: Aufsteiger holt 0:2-Rückstand beim TSV Flöha auf - Für den Trainer war noch mehr drin

Der SC Syrau, Aufsteiger in die Fußball-Landesklasse, hat dort am Sonntag seinen ersten Punkt eingefahren. Beim TSV Flöha kämpften sich die Vogtländer nach einem frühen 0:2-Rückstand in die Partie und schnupperten im zweiten Durchgang sogar an einem Dreier.