Syrauer punkten gegen Mülsen

In der Fußball-Landesklasse hat Aufsteiger SC Syrau am Samstag auf eigenem Platz dem SV Blau-Gelb Mülsen ein 2:2 abgetrotzt. Zur Halbzeit hatte es noch 0:0 gestanden, die Tore fielen erst in den letzten 20 Minuten. Zunächst schoss Bär (70.) die Einheimischen 1:0 in Front. Mülsens Papsdorf (82.) sorgte für den Ausgleich der...