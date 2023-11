Syrauer verlieren beim VfB Annaberg

In der Fußball-Landesklasse hat der SC Syrau am Sonntag beim VfB Annaberg mit 1:3 (1:1) den Kürzeren gezogen. Fabian Stein sorgte in der 22. Spielminute vom Elfmeterpunkt für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. In der zweiten Halbzeit entschied ein Doppelschlag der Annaberger nach etwas mehr als einer Stunde die Partie zu...