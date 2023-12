Taktgeber des Skisports: Manfred Deckert erhält den Ehrenbrief des DSV

Manfred Deckert, Präsident des VSC Klingenthal, ist beim Weltcups der Skispringer in der Vogtland Arena für sein Lebenswerk mit dem Ehrenbrief des Deutschen Skiverbandes geehrt worden. Was alles hinter der Organisation eines Weltcups steckt.

Als am späten Samstagnachmittag in der kurzen Pause zwischen dem ersten Durchgang und dem Finaldurchgang der Vizepräsident des Deutschen Skiverbandes, Heiko Krause, in den Auslauf der Vogtland-Arena ging, da ahnte Manfred Deckert noch nichts. Denn es ist üblich, dass dieser Rahmen vor der großartigen Kulisse von über 6500 Skisport-Fans...