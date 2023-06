Team will "Hofe" Tore auflegen

Wenn am Sonntag der SV Merkur Oelsnitz in der Fußball-Landesklasse im Richard-Hofmann-Stadion in Meerane aufläuft, dann sind alle Augen auf Merkurs Torjäger Robert Hofmann gerichtet. "Wir wollen nicht nur den 2. Tabellenplatz verteidigen, sondern die Mannschaft will auch Robert Hofmann nach besten Kräften unterstützen, damit die...