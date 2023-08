Terminplan für SKV Auerbach steht

Für die Kegler des SKV Auerbach beginnt schon bald das Abenteuer 2. Bundesliga Ost. Insgesamt erwarten die Vogtländer 18 Partien in ihrer ersten Saison, für die es teilweise quer durch Deutschland geht. Zum Auftakt reisen die Aufsteiger am 16. September (13 Uhr) zum SKV Stollberg. Am 23. September können sich dann alle...