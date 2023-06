Tim Tröschel ist der Schnellste

28 Starter - 10 Frauen, 14 Männer und 4 Jugendliche - sind am Samstag beim Ste(e)p-up-Treppenlauf in der Vogtland Arena an den Start gegangen. Schnellste Frau war Susann Weigert vom VfB Lengenfeld, die 5:21,3 Minuten auf dem rund 500 Meter langen Weg nach oben benötigte. Bei den Männern siegte Tim Tröschel (5:08,4), bei den...