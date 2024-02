Tirpersdorf im Derby chancenlos

In der Tischtennis-Bezirksklasse hat der TTV Tirpersdorf eine überraschend hohe Niederlage bei der zweiten Mannschaft von Grün-Weiß Röthenbach einstecken müssen. Nachdem die Gäste in den Eingangsdoppeln leer ausgegangen waren, gelang es in der ersten Einzelrunde Andreas Ludwig, die Dominanz der Hausherren zu brechen. Doch...