Tirpersdorf verliert Heimspiel gegen Post

In der Tischtennis-Bezirksklasse hat der TTV Tirpersdorf zu Hause gegen den Post SV Plauen mit 5:10 verloren. Plauen springt damit auf Tabellenplatz 2, Tirpersdorf ist weiterhin Sechster. Die Hausherren gingen mit einem 1:2-Rückstand in die anschließenden Einzelspiele. In den Partien des oberen Paarkreuzes hatten die Plauener die...