Tirpersdorfer gewinnen Auftakt

Im ersten Bezirksklasse-Heimspiel der neuen Saison durfte der TTV Tirpersdorf am Sonntag zuhause gegen SV GW Röthenbach II einen 9:7-Sieg feiern. Dabei starteten die Gäste mit zwei Doppelerfolgen besser in die Partie. Jedoch drehte der TTV den knappen Rückstand mit vier Siegen in den ersten sechs Einzelspielen zum...