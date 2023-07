Tolles Finale der Beach-Cup-Tour

Mit dem 4. Adorfer Beach Cup ist am Wochenende die diesjährige Beach-Cup-Tour im Vogtland zu Ende gegangen. Gespielt wurde auf der Anlage des ESV Lok Adorf in Arnsgrün. Im Oldieturnier am Freitag hatte das Duo Stefan Hertel und Tobias Weber (Leipzig/St. Egidien) die Nase vorn. Die Plätze 2 und 3 blieben im Vogtland....