Trainer gerät ins Schwärmen

Der Reichenbacher FC drückt in der Fußball-Landesklasse seine Nase immer näher an das Zielband "Staffelsieg und Aufstieg". Die Elf von Carlo Kästner hat am Samstagnachmittag dem zuletzt stark aufspielenden VfB Auerbach II (nur eine Niederlage aus den letzten zwölf Spielen) eine auch in der Höhe verdiente 4:1 (3:0)-Niederlage...