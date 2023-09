Trainer: "Sehe uns auf gutem Weg"

"Ausrutscher verboten!" - so lautet für die Handballer des SV 04 Oberlosa das Motto in der neuen Saison, gerade in Heimspielen. Erster Gegner ist Apolda.

Für die Handball-Fans des SV 04 Oberlosa hebt sich am Samstag, 19 Uhr, in der heimischen Kurt-Helbig-Sporthalle erstmals in dieser Saison der Vorhang. Zum Auftakt der neuen Oberliga-Serie gastiert der HSV Apolda in Plauen. Für die Handball-Fans des SV 04 Oberlosa hebt sich am Samstag, 19 Uhr, in der heimischen Kurt-Helbig-Sporthalle erstmals in dieser Saison der Vorhang. Zum Auftakt der neuen Oberliga-Serie gastiert der HSV Apolda in Plauen.