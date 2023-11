Treuen schafft Revanche spät

Der FSV ist in der Fußball-Vogtlandliga mit einem Tor in der Nachspielzeit ein Befreiungsschlag gelungen. Ein Eigentor der Gäste aus Lengenfeld brachte die Wende.

Rund 100 Zuschauer haben am Sonntagnachmittag in der Fußball-Vogtlandliga ein packendes Derby zwischen dem FSV Treuen und dem VfB Lengenfeld erlebt. Das glücklichere Händchen hatten am Ende die Gastgeber, die in der dritten Minute der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer durch Max Vogel erzielten. Damit revanchierte sich der...