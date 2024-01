Treuener Athleten holen 15 Medaillen in Chemnitz

Landesmeisterschaften: Senioren bestätigen ihre guten Leistungen - junger Vogtländer feiert Premiere

Bei den Landesmeisterschaften der Senioren am Samstag in der Leichtathletik-Halle in Chemnitz verlief der Wettkampf wie auch in den letzten Jahren äußert erfolgreich für den Treuener LV. Die Vogtländer kehrten mit insgesamt 15 Medaillen, davon fünf goldene, ins Vogtland zurück. Erfolgreichste Teilnehmerin war Doreen...