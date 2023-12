Treuener startet mit Sieg in die Saison

Der Leipziger Verein Motor Gohlis Nord hat am vergangenen Wochenende seine "Offenen Leipziger Stadtmeisterschaften" in der Leichtathletikhalle Brandberge in Halle durchgeführt. Das war auch für Sprinter Yannick Schmalfuß vom Treuener LV der Einstieg in die anstehende Hallensaison 2024. Er absolvierte den Wettkampf ohne spezielle...