Treuener wird am Ende noch ausgebremst

Eigentlich hatte sich Yannick Schmalfuß, Sprinter des Treuener Leichtathletikvereins, seinen Saisonabschluss anders vorgestellt. Nach wochenlangem Verletzungspech konnte er endlich wieder auf die Laufbahn. Bei der Wahl zwischen einem Wettkampf in Freiberg oder in Leipzig entschied sich der 25-Jährige für die Messestadt - was er...