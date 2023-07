Trotz Niederlage auf Titelkurs

Der Plauener Kart-Fahrer Tim Tröger ist am Wochenende in Mülsen das erste Mal in dieser Rennsaison gestrauchelt und fuhr nicht auf Platz 1. Am dritten Juli-Wochenende in Folge war die Arena E in Mülsen Schauplatz eines wichtigen Rennens. Diesmal war die Serie ADAC-Kart-Masters - wenn man so will die 2. Bundesliga - zu Gast, die...