TSV-Mannschaften spielen zu Hause

Nach zwei spielfreien Wochenenden dürfen die Handballer des TSV Oelsnitz am Sonntag wieder in der Bezirksliga ran. Zur gewohnten Zeit am Sonntag um 16 Uhr kommt es in der Sporthalle Oelsnitz zum Vogtlandderby. Der Gast ist diesmal der bärenstarke Aufsteiger HC Einheit Plauen II. Dieser hat nach acht Spielen schon 11:5 Punkte...