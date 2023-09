Turner haben wieder weiches Geläuf unter den Füßen

Der TV Pausa hat sein Mehrzwecksportfeld mit einem neuen Kunstrasen ausgestattet. Der Verein präsentierte sich am vergangenen Wochenende zur Eröffnung den Bürgern, Eltern und Freunden.

Endlich wieder ein kräftiges Grün: Seit 2003 gibt es in der Pausaer Birkenstraße ein in Regie des örtlichen Turnvereins (TV) genutztes Mehrzwecksportfeld. Das ist 800 Quadratmeter groß und hat in den vergangenen Monaten einen neuen Kunstrasenbelag erhalten - Kosten rund 44.000 Euro. Am Sonntagvormittag wurde die Sportanlage...