Turnier an der Pöhl dient gutem Zweck

Auf der Anlage des Golfclubs Talsperre Pöhl wird am Samstag das traditionelle Benefiz-Golfturnier zu Gunsten der Deutschen Kinder-Krebshilfe ausgetragen. Das Turnier ist eines von rund 130 Turnieren innerhalb Europas größter Benefiz-Golfturnierserie. Mehrere tausend Golfer engagieren sich auch in diesem Jahr in rund 130 Clubs...