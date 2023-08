TV-Fan: Fernsehmechaniker ist schuld an Tennis-Begeisterung

Nicht nur die Tennisspieler des TSV Oelsnitz fiebern dem Auftritt von Ex-Profi Mischa Zverev am Samstag auf ihrer Anlage entgegen. Auch einer der größten Tennisfans der Region ist gespannt auf den Erlebnistag. Denn seinen Lieblingssport kennt er nur vom Bildschirm.

Unzählige Stunden ihrer Freizeit haben einige Tennisspieler des TSV Oelsnitz in den vergangenen Monaten in die Vorbereitung gesteckt, am Samstag ist es nun so weit: "Aufschlag Zverev" heißt es ab 13 Uhr auf der Anlage am Elstertalstadion. Ein Erlebnistag rund um den Tennissport soll dann über die Bühne gehen, in dessen Verlauf...