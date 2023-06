Überraschung beim VFC Plauen: Ein Original kehrt zurück

Paukenschlag beim VFC Plauen: Urgestein Thomas Sesselmann kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. "Ich nehme bereits am Mittwochnachmittag die Arbeit auf und freue mich sehr, nach Hause zurückzukehren." Sieben Jahre nach seinem eher unfreiwilligen Abgang aus dem Vogtlandstadion "kommt endlich wieder das zusammen, was zusammen gehört", sagt...