Unaufhaltsam: BSV Irfersgrün enteilt mit Derbysieg der Konkurrenz

Während der VfB Schöneck weiter Punkte liegen lässt, schießt sich der BSV in der Fußball-Vogtlandliga zum Herbstmeistertitel. Im Tabellenkeller geht es derweil kaum vorwärts.

33 Punkte aus zwölf Spielen – mit einem kleinen Schönheitsmakel spielt der BSV Irfersgrün eine perfekte Saison in der Fußball-Vogtlandliga und hat sich am vergangenen Wochenende mit dem 3:2-Derbysieg beim Ortsrivalen VfB Lengenfeld vor 333 Zuschauern zum Herbstmeister gekürt. Der stand allerdings schon vor dem Spiel fest, da bereits am...