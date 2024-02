VfB Auerbach: Auf Zuversicht folgt Ernüchterung

Denkbar ungünstig ist der Start ins neue Jahr in der Fußball-Oberliga für die Vogtländer gelaufen. Beim VfB Germania Halberstadt gab es bei der 1:4-Niederlage gleich mal eine deftige Lehrstunde.

Der Punktspielstart ins neue Jahr war beim VfB Auerbach mit großen Hoffnungen verbunden: Die Oberliga-Mannschaft hatte eine gute Vorbereitung gespielt, weshalb Trainer Sven Köhler vor der Auswärtspartie beim VfB Germania Halberstadt von Zuversicht sprach, die er hatte. All das gehört in die Vergangenheit, denn sein Team zeigte am...