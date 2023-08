VfB Auerbach demonstriert erneut Auswärtsstärke

Der vogtländische Fußball-Oberligist hat eine starke Reaktion auf die Derbyniederlage gegen Plauen gezeigt. Beim Ludwigsfelder FC setzten sich die Vogtländer völlig verdient mit 2:0 durch.

Am Boden liegen bleiben oder wieder aufstehen - vor diesen Szenarien stand der VfB Auerbach in der Fußball-Oberliga nach der Derby-Niederlage gegen den VFC Plauen. Und das Team aus dem Göltzschtal hatte die passende Reaktion auf den Rückschlag: Souverän und verdient gewannen die Auerbacher am Samstagnachmittag mit 2:0 beim Ludwigsfelder FC.