VfB Auerbach gewinnt ersten Test

Fußball-Oberligist VfB Auerbach hat am Samstag sein erstes Testspiel der neuen Saison gegen den zwei Klassen tiefer kickenden 1. FC Greiz 3:0 (2:0) gewonnen. Torschützen in der auf dem Platz des VFC Reichenbach an der "Schönen Aussicht" ausgetragenen Begegnung waren Marc-Philipp Zimmermann (10.), Cedric Graf (39.) sowie nach dem...