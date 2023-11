VfB Auerbach hofft im Pokal auf 2000 Fans

Ein Wiedersehen nach sieben Jahren gibt es am Sonntag, 14 Uhr, im Fußball-Sachsenpokal zwischen dem VfB Auerbach und dem FSV Zwickau. 1650 Fans sahen am 12. November 2016 ein umkämpftes Spiel, in dem sich der damalige Drittligist Zwickau erst in der Verlängerung mit 2:1 beim vogtländischen Regionalligisten durchsetzte. Das Archivfoto zeigt von...