VfB Auerbach: Offensive taut gegen Freital auf

In den letzten Spielen ist es den Oberliga-Fußballern nicht besonders leicht gefallen, Tore zu schießen. Am Freitag legte die vordere Reihe hingegen schon fast einen Schneewalzer hin.

Die Lösung für die bisherige Heimschwäche des VfB Auerbach in der laufenden Saison der Fußball-Oberliga scheint gefunden. Am Freitagabend, nach dem souveränen und verdienten 5:1-Heimerfolg der Vogtländer gegen den SC Freital machte schnell eine Idee die Runde in der Arena zur Vogtlandweide: Der Schnee macht’s! Denn auf Schneeboden gelang...