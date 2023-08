VfB Auerbach probt für Vogtlandderby

Fußball-Oberligist VfB Auerbach nutzt das pflichtspielfreie Wochenende zu einer Testpartie beim Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Das wird am Freitag um 19 Uhr auf dem Auer Trainingsgelände angepfiffen. Zuschauer sind nicht zugelassen. Eine Woche später, am 18. August, steht in der Oberliga das erste vogtländische Derby gegen den...