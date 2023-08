VfB Auerbach vor großem Derbytag: "Wir vertrauen der Mannschaft"

Hinter dem VfB Auerbach liegen nicht gerade langweilige Tage: Die Woche vor dem Derby am Freitagabend, 19 Uhr, in der Arena zur Vogtlandweide in der Oberliga gegen den VFC Plauen wurde vor allem von einer Personalie dominiert: dem Wechsel von Marc-Philipp Zimmermann zum FSV Zwickau. Damit hat der beste Torschütze der Auerbacher in den letzten...