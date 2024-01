VfB-Junioren sind nicht zu schlagen

Bei den C-Junioren hat sich am Samstagvormittag der VfB Auerbach die Hallenfußballkrone aufgesetzt. Die Nachwuchskicker sicherten sich den Kreismeistertitel im Finale in der Plauener Einheit-Arena mit einem 3:1-Sieg gegen den VFC Plauen. Dabei dominierten die die Auerbacher das Geschehen über das ganze Turnier. In der Vorrunde setzten sich die...