VfB-Nachwuchs holt Kreismeistertitel

Die C-Junioren-Fußballer des VfB Auerbach haben am Samstag den Kreismeistertitel im Hallenfußball gewonnen. In der Plauener Einheit-Arena setzte sich das VfB-Team im Endspiel mit 3:1 gegen den VFC Plauen durch. Ihr Halbfinale hatten die Auerbacher gegen den 1. FC Wacker Plauen mit 1:0 für sich entschieden. In der Vorrunde hatte...