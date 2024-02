VfB-Reserve holt Punkt in Thalheim

Die zweite Mannschaft des VfB Auerbach hat in der Fußball-Landesklasse den ersten Sieg in diesem Jahr knapp verpasst. Nach dem 1:5 im Derby gegen den SC Syrau und der 0:4-Heimniederlage gegen Lok Zwickau hat es für die Auerbacher am Samstag beim SV Tanne Thalheim zu einem 3:3 gereicht. Zur Pause hatte das Team von Trainer Coach...