VfB Schöneck gewinnt sein Turnier

Die Vogtlandliga-Fußballer des VfB Schöneck haben am Sonntag ihr eigenes Blitzturnier gewonnen, ohne dabei große Erkenntnisse zu erhalten. "Wir waren mit mir gerade so elf Spieler. Unter anderem haben uns mit Schlosser, Luderer und da Silva wichtige Stammkräfte gefehlt", so ein etwas geknickter Trainer Jiri Jedinak, der aber mit...