VfB Schöneck: Viel fehlte nicht zum Ehrentor im Pokalkracher gegen Chemie Leipzig

Zweimal hatten die einheimischen Fans im Sachsenpokalspiel der Vogtlandliga-Fußballer gegen den Regionalligisten den Torschrei auf den Lippen. Doch auch mit dem 0:6 konnte der Außenseiter am Dienstag aus mehreren Gründen sehr gut leben.

Der VfB Schöneck hat in der dritten Runde des Fußball-Sachsenpokals am Dienstag mit 0:6 (0:2) gegen die BSG Chemie Leipzig den Kürzeren und sich dabei achtbar aus der Affäre gezogen. Denn nicht wenige Experten hatten im Vorfeld in dem ungleichen Duell zwischen dem Vogtlandligisten (8. Liga) und dem Regionalligisten (4. Liga) sogar ein...