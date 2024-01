VfB startet gegen Tabellendritten

Die Handballteams der Region starten am Wochenende wieder in die Punktspiele. Der VfB Lengenfeld (Platz 10) ist in der Bezirksliga (Sonntag, 15 Uhr) zu Hause gegen den Burgstädter HC gefordert, der aktuell Tabellenplatz 3 belegt. In der Bezirksklasse müssen die Rodewischer Handballwölfe (Samstag, 16 Uhr) zum SV Sachsen 90 Werdau....