VfB-Trainer kann mit Remis gut leben

Die Auerbacher Landesklasse-Fußballer sind in Mülsen für eine Steigerung nach der Pause belohnt worden. Dabei hatten sie auch das nötige Glück.

Großer Jubel bei den Gästen - blankes Entsetzen im Lager der Hausherren: Unterschiedlicher konnten die Emotionen am Ende des Fußball-Landesklassespiels zwischen dem SV Blau-Gelb Mülsen und dem VfB Auerbach II am Sonntagnachmittag nicht sein. In letzter Sekunde - es lief die fünfte Minute der Nachspielzeit - glichen die...