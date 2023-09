VfB trifft in Endphase noch dreimal

Fußball-Landesklasse: Auerbach II siegt 6:3 (2:2)

Am fünften Spieltag der Fußball-Landesklasse hat der VfB Auerbach II zuhause den VfB Annaberg 6:3 (2:2) besiegt und ist nun Sechster. Sevcuks (5.) und Dressel (38.) hatten Auerbach bis zur Pause zweimal in Führung geschossen, Breitfeld (13.) und Meyer (45+1) glichen jeweils aus. Nach dem Wechsel ging es so weiter: Löser (61.)...