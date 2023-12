VFC II sichert sich Kreismeisterschaft

Die D-Junioren des VFC Plauen II haben sich am Mittwoch in der Oelsnitzer Sporthalle mit einem 3:0-Erfolg im Endspiel gegen die SpG Adorf/Bad Brambach den Kreismeistertitel im Hallenfußball erkämpft. Damit trafen im Finale auch die Gruppensieger aufeinander. In der Gruppe A ließ der VFC Plauen II (9 Punkte) die SpG Lok...