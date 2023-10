VFC ist weiter, Syrau fliegt raus

Fußball-Sachsenpokal: Montag wird ausgelost

Mit einem souveränen 7:0-Erfolg bei der Dresdener Landesklasse-Mannschaft von Blau-Weiß Zschachwitz hat Oberligist VFC Plauen am Samstag seine Pflichtaufgabe erledigt und die nächste Runde in Fußball-Sachsenpokal erreicht. Vor 180 Zuschauern stellten Johan Martynets (11.), Alexander Morosow (19.) und Tommy Kind (26.) schon in...