VFC Plauen: „Die Jungs drehen bald durch!“

In der Oberliga darf der VFC am Samstag nach zwei Absagen wieder um Punkte spielen. Dabei trifft man auf einen unangenehmen Aufsteiger, der das Hinspiel mit 1:0 für sich entscheiden konnte.

Diesmal dürfen sich die Fans ganz sicher sein. Nach zwei witterungsbedingten Absagen in Folge spielt der VFC Plauen am Samstag in der Fußball-Oberliga zu Hause im Vogtlandstadion. "Auf dem Hauptplatz geht es nicht. Aber wir müssen unbedingt spielen, sodass wir gegen den FSV Motor Marienberg auf den Kunstrasenplatz umziehen", informiert...