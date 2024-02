VFC Plauen gegen VfB Auerbach: „Im Vogtland geht es im Derby quasi um die Weltmeisterschaft!“

Es ist wieder Zeit für das Vogtlandderby in der Fußball-Oberliga. Die Gäste vom VfB Auerbach schieben dem VFC Plauen klar die Favoritenrolle zu.

Der VFC Plauen hat alle acht Heimspiele in der Saison der Fußball-Oberliga gewonnen. Trotzdem will Cheftrainer Karsten Oswald vor dem großen Vogtlandderby gegen den VfB Auerbach nichts von einer Favoritenrolle hören. Die wird dem VFC allerdings vom Rivalen aus Auerbach zugeschoben. Gespielt wird am Sonntag um 13.30 Uhr im Vogtlandstadion.