VFC Plauen gewinnt Derby in Unterzahl

Was für ein Vogtlandderby in der Fußball-Oberliga! Der VFC Plauen gewinnt 2:1 gegen einen lange besseren VfB Auerbach, der 1:0 in Führung lag und fast eine Hälfte lang mit einem Mann mehr kickte.

Dieses Vogtlandderby in der Fußball-Oberliga hatte alles, was sich der Fan an Emotionen nur wünschen kann. 1400 Zuschauer erlebten am Sonntag eine Achterbahnfahrt der Gefühle, immer wieder strittige Szenen und einen 2:1-Sieg des VFC Plauen gegen den VfB Auerbach, mit dem wohl kaum einer mehr gerechnet hatte.