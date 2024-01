VFC Plauen gewinnt die Generalprobe

Fußball-Oberligist VFC Plauen hat am Samstag sein letztes Testspiel vor der Wiederaufnahme des Ligaalltags in der Fußball-Oberliga beim Bayernligisten TSV Neudrossenfeld verdient mit 3:0 gewonnen. Die Tore für die Plauener Elf erzielten Tommy Kind und zwei Mal Joe Müller. Am kommenden Samstag, 13.30 Uhr, kommt es dann zum...