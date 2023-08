VFC schon unter Zugzwang

Für den VFC Plauen und seine Anhänger steht an diesem Wochenende das erste Heimspiel der neuen Saison in der Fußball-Oberliga Süd auf dem Programm. Nach der 0:1-Niederlage im Auftaktspiel beim Aufsteiger FSV Motor Marienberg stehen die Vogtländer am Samstag, 14 Uhr, gegen den VfL Halle 96 in der Pflicht.