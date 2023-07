Vogtländer vor Debüt auf Schleizer Dreieck

Das Schleizer Dreieckrennen wird am Wochenende wieder tausende Motorsportfans an Deutschlands älteste Naturrennstrecke locken, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiert. Zum Jubiläum gastiert die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) in Ostthüringen. Die 3805 Meter lange Strecke mit ihren 14 Kurven dürfte wie...