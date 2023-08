Vogtländer zuerst im Erzgebirge gefordert

Für die Schachspieler des SV Markneukirchen beginnt die neue Bezirksliga-Saison am 24. September bei Saxonia Bernsbach. Der SV Klingenthal muss am gleichen Tag bei Elektronik Gornsdorf ran. In der Bezirksklasse empfängt Markneukirchen II die Nachwuchsriege des SK König Plauen IV, während der VfB Adorf bei Rot-Weiß Treuen...