Vogtländer zweimal auf dem Podium

André und Heiko Gemeinhardt aus Wiedersberg sind beim fünften Lauf des Trial-Jura-Pokals in Kronach an den Start gegangen. André Gemeinhardt handelte sich in der Klasse-4 (Fortgeschrittene) nur 14 Strafpunkte ein und wurde Zweiter. In der Klasse-8 (Senioren) fabrizierte Heiko Gemeinhardt in Kronach 35 Strafpunkte, was zu Bronze...